Drew Barrymore machte Tacos für den guten Zweck

Schauspielerin Drew Barrymore (45, "Drei Engel für Charlie") hat einen Taco-Kochkurs für den guten Zweck veranstaltet. Sie lud ihre Fans am Dienstag (Ortszeit) zu einer virtuellen Veranstaltung bei Instagram ein, für die ein Sponsor eine Million US-Dollar (913.242,01 Euro) an die Organisation "No Kid Hungry" spende.

Tacos live auf Instagram

In dem rund 45-minütigen Live-Stream erklärte sie den Zuschauern auf Instagram Schritt für Schritt ihr Taco-Rezept und beantwortete deren Fragen. Bei dem Format Instagram Live werden die aktuelle Zuschauer-Zahl und Kommentare direkt angezeigt. Barrymores Video hatte bereits nach einigen Stunden mehr als 400.000 Aufrufe.