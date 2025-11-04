Brustkrebsverdacht: Drew Barrymore hatte Notfallbiopsie

US-Schauspielerin Drew Barrymore hat kürzlich einige Tage bangend auf das Ergebnis einer Untersuchung wegen Verdachts auf Brustkrebs gewartet.

"Ich hatte vor Kurzem einen Schreckmoment", erzählte die 50-Jährige in ihrer "Drew Barrymore Show". "Mir geht es völlig gut, aber ich hatte ein problematisches Mammogramm und wurde in diesen Raum gebracht, wo ich dann eine Notfallbiopsie hatte", berichtete Barrymore, die als Kind mit "E.T. - Der Außerirdische" zum Filmstar wurde.