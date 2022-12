Drew Barrymore: Darum bekommen ihre Töchter keine Weihnachtsgeschenke

"Ich nehme sie jedes Jahr zu Weihnachten mit auf eine Reise. Ich mache ihnen keine Geschenke, was sie in ihrem Alter meiner Meinung nach nicht lieben, aber ich sage: 'Ich denke, wir werden uns an den Ort und die Fotos und die Erfahrung erinnern und das möchte ich euch geben'", sagte sie.

"Ich habe einfach das Gefühl, dass ein besseres Geschenk eine Lebenserinnerung wäre", erklärte Barrymore.

Die Schauspielerin stellte klar, dass sie nicht generell gegen Geschenke sei und merkte an: "Sie bekommen das ganze Jahr über viele Dinge, also bin ich nicht wie eine seltsame, strenge, kalte Mutter, die sagt: 'Du bekommst nicht irgendwelche Geschenke!'"