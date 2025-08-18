Drake verwendet in Deutschland Drogerie-Produkt falsch: "Hat mich fast umgebracht"

Ein scheinbar harmloses Drogerie-Produkt, wie es in vielen Bädern zu finden ist, hätte den kanadischen Rapper Drake bei einem Besuch in Deutschland offenbar beinahe in die Knie gezwungen. "Das bringt jeden unter 30 Jahren um", schrieb er in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story zu einem Foto des Artikels. "Was zum Teufel, dieses Mundwasser hätte mich fast umgebracht", so Drake weiter. Seinen Post schloss er mit einem tränenlachenden Emoji.

Der Grund für Drakes wohl weniger "erfrischende" Erfahrung: Er hatte ein Konzentrat erstanden, das Mundwasser also nicht unverdünnt verwenden dürfen.