Dr. Dre-Scheidung: Vermeintliche Geliebte müssen vor Gericht

Youngs Team soll zudem versuchen, etwas über die angeblichen Beziehungen des Rappers zu den Frauen zu erfahren und darüber, ob Dr. Dre die Frauen während der Ehe mit Nicole Young mit Geld und Geschenken überhäuft hat.

Dr. Dres Ehefrau will Ehevertrag anfechten

Berichten zufolge soll sich das Ex-Paar um einen Ehevertrag streiten. Die Noch-Ehefrau des Rappers möchte laut einem Bericht des US-Promi-Portals TMZ den vor der Hochzeit geschlossenen Ehevertrag anfechten. Demnach behauptet die 51-Jährige, sie habe eigentlich keine Ehevereinbarung unterzeichnen wollen. Sie sei zu einer Unterschrift gezwungen worden. In den Gerichtsdokumenten behauptet sie, dass sie Angst gehabt und sich in die "Ecke gedrängt" gefühlt hätte. Aufgrund des "enormen Drucks und den Einschüchterungen" ihres zukünftigen Ehemannes, habe sie den Vertrag nur kurz vor der Hochzeit 1996 "unfreiwillig" unterzeichnet. Ihr sei keine andere Wahl geblieben, so Young laut Gerichtsunterlagen, die zusätzlich zwei Millionen Dollar monatlich Unterhalt von Dr. Dre fordern soll.