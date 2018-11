Donatella Versace: "Ich bin extrem unsicher"

Überraschend offen sprach die italienische Modeschöpferin Donatella Versace nun in einem Interview über ihre Selbstwahrnehmung. "Es mag nach außen hin nicht so erscheinen, wegen des Make-ups und der hohen Absätze, aber ich bin extrem unsicher", sagte die 63-Jährige, die sich in der Vergangenheit zahlreichen Beauty-OPs unterzogen hat, der Zeitung Die Welt am Donnerstag.

"Nie weiß ich, ob das, was ich tue, gut genug ist, ob es jemals genug ist. Ich stelle mich ständig infrage", verriet sie. Dennoch fühle sie sich vollständig und respektiere sich mehr, weil sie Dinge jenseits der Mode tue, die ihr wichtig seien. "Nur weil ich in der Mode arbeite, interessiere ich mich nicht nur für Mode. Ich informiere mich, über Politik, Kultur, alles."