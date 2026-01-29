Donald Trump will wegen Rapperin Nicki Minaj seine "Nägel wachsen lassen"
Die bekannte US-Rapperin Nicki Minaj hat sich selbst als "wahrscheinlich größter Fan" von US-Präsident Donald Trump bezeichnet. Bei einer Veranstaltung in Washington trat die selbsterklärte "Königin des Rap" am Mittwoch an Trumps Seite auf und betonte, an ihrer Unterstützung für Trump werde sich nichts ändern. Zuletzt hatte sich die in Trinidad und Tobago geborene Musikerin überraschend als Unterstützerin der MAGA-Bewegung von Trump gezeigt.
"Der Hass oder das, was die Leute sagen, beeinflusst mich überhaupt nicht. Es motiviert mich sogar, ihn (Trump) noch mehr zu unterstützen", ergänzte Minaj. Der US-Präsident nahm daraufhin ihre Hand, während ein anderer Redner ans Mikrofon trat.
"Ich werde diese Nägel wachsen lassen"
Auf der Bühne scherzte Trump, er wolle seine Nägel künftig im Minaj-Stil tragen: "Ich habe gesagt, dass ich meine Nägel wachsen lassen werde, weil ich diese Nägel liebe. Ich werde diese Nägel wachsen lassen."
Die 43-jährige Musikerin gilt als eine der einflussreichsten Rap-Künstlerinnen weltweit. Ihre jüngste Unterstützung für den Rechtspopulisten Trump ist jedoch keineswegs selbstverständlich: Noch im Jahr 2018 kritisierte sie öffentlich Trumps Einwanderungspolitik während dessen erster Amtszeit.
Enttäuschte Fans
2020 war Minaj Jurymitglied einer Drag-Show, viele Menschen der LGBTQIA+-Gemeinschaft zählen zu ihren Fans. Die englische Abkürzung LGBTQIA+ steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans, queere sowie intergeschlechtliche, asexuelle Menschen oder Personen mit anderer sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität. Ihre öffentliche Unterstützung für die Politik des US-Präsidenten löste online große Kritik aus: Ihr wurde insbesondere vorgeworfen, ihre LGBTQIA+-Fans verraten zu haben.
Minajs mit Obszönitäten gespickte Texte und ihr einzigartiger Gesangsrhythmus machten sie berühmt. Zu ihren Hits gehören Songs wie "Starships", "Bang Bang" und "Anaconda". Bekannt ist sie auch für ihren Kleidungsstil mit Neon-Kostümen und Perücken.
