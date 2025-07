Donald Trump verspricht mit neuem Parfüm Erfolg und Macht

US-Präsident Donald Trump ist überzeugt, dass viele Menschen so sein wollen wie er – oder zumindest so riechen wollen wie er.

Der Duft der Macht

Skurril mutet an, dass die Inhaltsstoffe des Parfums (noch?) nicht bekannt sind. Der 79-Jährige verspricht aber, dass einem nach dem Erwerb des Flakons eine Duftwolke des Erfolges und der Macht umgeben wird. Die Zielgruppe von "Victory 45-47" seien "Männer, die mit Stärke, Selbstvertrauen und Zielstrebigkeit führen" – oder aber Frauen, die sich an einem "kultivierten, subtil femininen Duft" erfreuen. Den traditionellen Geschlechterrollen bleibt Trump also auch bei seinem Parfum treu.

Der Flakon von "Victory 45-47" kommt in Form eines vergoldeten Donald Trumps daher und erinnert stark an die berühmte Oscar-Statuette. Erhältlich ist das Parfum im Trump-Fragrance-Shop. Doch Interessierte müssen tief in die Tasche greifen, denn auch hier hat Erfolg seinen Preis: Sowohl der Männer- als auch der Frauen-Duft kostet je 249 Dollar. Kauft man aber zwei Flakons, erspart man sich 100 Dollar, ist auf der Seite zu lesen.