Hollywoodstar Bill Murray ist grantelnd in Wien unterwegs

Gemeinsam mit dem Cellisten Jan Vogler brachte er dort das Programm "New Worlds" auf die Bühne. Abseits davon hatte er aber so gar keine Lust auf die Fans, wie ein Video auf TikTok zeigt.

Aufgrund eines Auftritts im Wiener Konzerthaus am Dienstagabend weilte der Hollywoodstar Bill Murray (74) dieser Tage in Wien.

Denn als er vor dem Konzerthaus von Autogrammjägern abgepasst wird, die ihn freundlich mit "Hello, Sir" grüßen, winkt er ab und sagt "You guys threw me out of business" (Ihr habt mich aus dem Geschäft geworfen).