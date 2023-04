Donald Trump hat Dank für die ganze Familie übrig - ließ nur Melania aus

Melania Trump zurückgezogen

Es war die erste öffentliche Ansprache des 76-Jährigen nach der Anklageverlesung in New York, von wo er kurz zuvor zurückgekehrt war. In Manhattan hatte er vor Gericht erscheinen müssen. Er wurde dafür auch vorläufig in Gewahrsam genommen. Der Republikaner plädierte auf "nicht schuldig". In seiner Rede danke Trump seiner Familie für ihre Unterstützung - Ehefrau Melania Trump ließ er laut dem US-People-Magazin aus.

"Ich habe hier einen Sohn, der großartige Arbeit geleistet hat, und ich habe einen weiteren Sohn, der großartige Arbeit geleistet hat. Und (ich habe die Töchter) Tiffany und Ivanka", sagte er. "Und (der jüngste Sohn) Barron wird eines Tages großartig sein. Er ist groß und klug. Ich habe eine großartige Familie und sie haben fantastische Arbeit geleistet, und wir wissen das sehr zu schätzen." Laut dem Promiportal Page Six habe sich Melania am Dienstag nicht in Mar-a-Lago befunden.