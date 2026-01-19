Skandal um Dolce & Gabbana: Bella Hadid erhebt schwere Vorwürfe gegen Modehaus

Große Aufregung um das Modelabel Dolce & Gabbana. Die Marke ist wegen ihrer Modelauswahl bei der Mailänder Modewoche unter Beschuss geraten. Influencer und Modekritiker warfen den Designern vor, für die Show am Samstag ausschließlich weiße Männer engagiert zu haben.

Kritik an Runway-Show von Dolce & Gabbana

So hatte Modejournalist Lyas die Casting-Auswahl in einem Video auf Instagram angeprangert. Er stellte fest, dass "kein einziges asiatisches oder dunkelhäutiges Model" bei Dolce & Gabbana über den Laufsteg lief. "Ich glaube auch nicht einen einzigen Araber oder blonden Mann", stellte Lyas fest. "Und sie haben die Frechheit, im Werbevideo für die Show zu sagen: 'Das Porträt des Mannes. Die einzigartige Identität jedes Mannes.' Wie bitte?", warf der Modekritiker dem Luxuslabel vor.

Zu sehen hier: