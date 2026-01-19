Skandal um Dolce & Gabbana: Bella Hadid erhebt schwere Vorwürfe gegen Modehaus
Große Aufregung um das Modelabel Dolce & Gabbana. Die Marke ist wegen ihrer Modelauswahl bei der Mailänder Modewoche unter Beschuss geraten. Influencer und Modekritiker warfen den Designern vor, für die Show am Samstag ausschließlich weiße Männer engagiert zu haben.
Kritik an Runway-Show von Dolce & Gabbana
So hatte Modejournalist Lyas die Casting-Auswahl in einem Video auf Instagram angeprangert. Er stellte fest, dass "kein einziges asiatisches oder dunkelhäutiges Model" bei Dolce & Gabbana über den Laufsteg lief. "Ich glaube auch nicht einen einzigen Araber oder blonden Mann", stellte Lyas fest. "Und sie haben die Frechheit, im Werbevideo für die Show zu sagen: 'Das Porträt des Mannes. Die einzigartige Identität jedes Mannes.' Wie bitte?", warf der Modekritiker dem Luxuslabel vor.
Zu sehen hier:
Bella Hadid wirft D&G Rassismus und Sexismus vor
Was für weitere Schlagzeilen sorgt: Auch Supermodel Bella Hadid meldete sich zu Wort. Die 29-Jährige, die noch nie für D&G über den Laufsteg gelaufen ist, teilte der Öffentlichkeit im Kommentarbereich unter Lyas' Video ihre Meinung über das Modehaus.
"Ich bin schockiert, dass Leute diese Firma immer noch unterstützen, es ist peinlich", schrieb Bella Hadid und fügte: "Models/Stylisten/Casting – das ganze verdammte Zeug."
Bin "gecancelt worden", führte das Model. "Jahrelang Rassismus, Sexismus, Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit. Wie können wir da noch schockiert sein?", warf Hadid dem Label vor.
Dies ist der jüngste Skandal in einer langen Reihe von Kontroversen um die Marke. Zuvor waren die Designer Domenico Dolce und Stefano Gabbana 2013 wegen Steuerhinterziehung verurteilt und unter anderem wegen Äußerungen zur künstlichen Befruchtung in die Kritik geraten.
