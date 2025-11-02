Stars

Manager der Schlager-Stars: Trauer um bekannten Musik-Produzenten

Howard Carpendale singt in ein Mikrofon und gestikuliert.
Dieter Weidenfeld starb im Alter von 95 Jahren. Er gilt als Entdecker von Howard Carpendale und arbeitete auch mit Udo Jürgens.
02.11.25, 11:16
Kommentare

Ein Leben für den Schlager: Der Musikmanager und Produzent Dieter Weidenfeld hat die Karrieren zahlreicher Künstler maßgeblich geprägt und gilt als der Entdecker von Howard Carpendale. Am Samstag ist er im Alter von 95 Jahren in München gestorben, wie seine Tochter Natalie Weidenfeld der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Von der Insolvenz zum Traumleben in Italien: Nino de Angelo's nächstes Kapitel

Noch bis 2024 sei ihr Vater als Manager für den Sänger Matthias Reim beruflich tätig gewesen. Über Jahrzehnte hatte er unter anderem mit Howard Carpendale, Peter Kraus und Udo Jürgens zusammengearbeitet.

Der gebürtige Kölner Weidenfeld begann seine Laufbahn Mitte der 1960er-Jahre bei Radio Luxemburg, später ging er zur Plattenfirma EMI Electrola - wo er dem jungen und noch unbekannten Howard Carpendale zu seinem ersten Plattenvertrag verhalf - und eröffnete schließlich in München sein eigenes Büro.

Sänger Matthias Reim: "Das Leben stellt uns vor Prüfungen"

Inszenierte Konzerte und schrieb Bücher

Zu den von ihm betreuten Künstlern zählten den Angaben nach auch der Schauspieler Klausjürgen Wussow sowie die Sänger Rex Gildo und Abi Ofarim. Neben seiner Tätigkeit als Manager inszenierte Weidenfeld als Regisseur in den 1980er und 1990er-Jahren Konzerte, schrieb Liedtexte für Howard Carpendale und verfasste überdies mehrere Bücher.

Mehr zum Thema

Nachruf
(Agenturen, best)  | 

Kommentare