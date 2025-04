Dieser "Traumschiff"-Star hat in Miami fast einen Fuß verloren

An Miami hat sie aber nicht so schöne Erinnerungen, denn dort brauchte einst sie sogar medizinische Hilfe, wie sie im Interview mit der dpa erzählt hat.

"Ich habe mit 18 Jahren schon mal in Florida gedreht. Sogar am Miami Beach, wo wir dieses Mal wieder einige Szenen hatten. Am Strand kam Dreck in eine Wunde, was zu einer Blutvergiftung führte, die mich fast den linken Fuß gekostet hätte. Insofern war ich froh, dieses Mal unversehrt die Dreharbeiten in Miami überstanden zu haben."

Und jetzt konnte sie die schlechten Erinnerungen durch richtig positive ersetzen. "Während unserer Dreharbeiten war gerade die Formel 1 in Miami. Wir haben also ein Formel-1-Rennen besucht, was sehr spannend war. Ansonsten war alles wie immer: Tolle Strände, ein tolles Team, eine tolle Dreh-Atmosphäre und viele neue Eindrücke."