Diese Stars wurden von ihren Eltern adoptiert

Debbie Harry

Im Alter von 62 Jahren wollte Popsängerin Debbie Harry (Blondie) erstmals Mutter werden. "Ich denke daran, Kinder zu adoptieren", sagte die Amerikanerin 2007 in einem "Bunte"-Interview. "Ich glaube, ich bin jetzt so weit, Kindern in Not zu helfen." Sie bewundere Adoptivmütter wie Angelina Jolie oder Mia Farrow, "ihre unerschöpfliche Energie", sagte Harry. Sie wurde selbst mit drei Monaten von einem Ehepaar aus dem US-Staat New Jersey adoptiert. "Deswegen könnte ich eine gute Mutter sein. Ich kenne ja beide Seiten", sagte sie. Heute ist sie 75 - ihren Plan, ein Kind aufzunehmen, hat sie bislang nicht in die Tat umgesetzt.