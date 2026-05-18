Diese Stars haben langjährige Beziehungen ohne Trauschein

Seit über 40 Jahren sind die Schauspieler Goldie Hawn (80) und Kurt Russell (75) bereits ein Paar. Den Schritt vor den Traualtar haben sie aber nie gewagt. Gegenüber "Entertainment Tonight" hat Hawn jetzt auch erklärt, warum. "Wir dachten, dass wir durch eine Heirat etwas verlieren würden, das wir beide nicht verlieren wollten. Wir wollen uns jeden Tag neu füreinander entscheiden."

Außerdem meinte sie: "Ich mag kein Besitzdenken. Und ich muss sagen, dass ich glaube, Kurt fühlt genauso. Wenn ich ein Vogel wäre und jemand würde mich in einen Käfig sperren und dann die Tür offen lassen, würde ich nie herausfliegen. Wenn er die Tür schließt, würde ich wahrscheinlich alle meine Federn verlieren und ein Vogel ohne Federn werden." Auch andere Paare in Hollywood kommen ganz gut ohne Trauschein zurecht. So ist etwa Talk-Queen Oprah Winfrey (72) bereits seit 1986 mit dem Geschäftsmann Stedman Graham (75) zusammen und hat sogar einmal einen Antrag bekommen. Sie entschied dann aber, diesen nicht anzunehmen, und ist sich sicher, dass das ihre Beziehung gerettet habe.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © imago/Picturelux/HFPA Photographer Oprah Winfrey und Stedman Graham

"Er und ich sind uns einig, dass wir nicht mehr zusammen wären, wenn wir den Bund der Ehe geschlossen hätten", schreibt sie in ihrem Magazin "O, The Oprah Magazine". Dennoch wollte sie aber gefragt werden, um die Bestätigung zu haben, "dass er mich für würdig hält, seine Frau zu sein." Noch nicht ganz so lange sind Schauspieler Jason Statham (58) und Rosie Huntington-Whiteley (39) ein Paar. Die beiden gehen seit 2010 gemeinsam durchs Leben, eine Hochzeit stand bisher noch nicht im Raum, ist aber auch nicht gänzlich ausgeschlossen, wie Huntington-Whiteley gegenüber der "The Sunday Times" gesagt hat.

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"Eine große Hochzeit zu schmeißen ist nichts, was ich im Moment als wichtig in meinem Leben erachte, Wenn wir es machen, dann wird es unspektakulär und klein sein."

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