Die Beckhams: Eine schrecklich nette (Instagram-)Familie

Victoria (44) und David Beckham (43) sind mehr als nur ein Ehepaar - die beiden sind längst eine Marke, hinter der jahrelange Arbeit, Fleiß und wohl auch Kalkül steckt.

Hochzeit in Irland

Am 4. Juli 1999 heirateten das ehemalige Spice-Girl "Posh" den aufstrebenden Fußball-Star in Irland. Die Presse war damals nicht eingeladen. Einblicke in ihr Privatleben liefern Victoria, David und ihre vier gemeinsamen Kinder mittlerweile aber täglich mit ihren Instagram-Postings. Diese Familie weiß, wie man sich über Facebook, Twitter und Instagram vermarktet. Und das alles ganz ohne lästige Knebel-Verträge.