"Devil Wears Prada"-Drummer starb am 14. Jahrestag seiner Beziehung

Auch Daniel Williams, früherer Schlagzeuger der Metalband The Devil Wears Prada, war an Bord. Seine Partnerin verabschiedete sich mit emotionalen Worten. "Wir begannen unsere gemeinsame Reise am 22. Mai 2011. 14 Jahre später, am 22. Mai 2025, hast du uns viel zu früh verlassen", schrieb die junge Frau namens Hannah Ray zu einer Reihe an Fotos auf Instagram. Sie könne nicht glauben, Williams nie wieder sehen oder berühren zu können. "Mein Herz hat noch nie diese Stufe des Schmerzes erfahren". Sie verspreche, "mein Menschenmögliches zu tun, um an jedem einzelnen Tag für dich das Beste zu geben". Berichten zufolge waren die beiden verlobt.