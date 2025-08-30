"Deutschlands dümmster Promi": Tochter von Markus Söder hielt Debüt geheim

Gloria-Sophie Burkandt, Tochter von Bayern Ministerpräsident Markus Söder (CSU), hat sich ohne Wissen ihres Vaters bei der ProSieben-Show "Deutschlands dümmster Promi" angemeldet. "Mein Vater wusste nichts davon", vertraute die 26-Jährige der dpa an. "Er hat so viel um die Ohren und trägt eine große Verantwortung. Da finde ich, sollte man respektieren, dass politische Angelegenheiten wichtiger sind als eine Fernsehsendung", so das Model.

Was sie von den Ratschlägen ihres Vaters in die ProSieben-Sendung am Montag (1. September, 20.15 Uhr) mitnimmt? "Mein Vater hat mir beigebracht, geduldig zu sein und vor allem, mitfühlend. Wenn er lächelt, dann kommt das von Herzen, genau wie bei mir. Wir lachen nicht nur mit dem Mund, sondern auch mit den Augen."

Was sie glaubt, wie Markus Söder auf ihren Auftritt reagieren wird? "Ich weiß, dass er jeden Tag und Abend hart arbeitet. Klar, einige werden vielleicht mitlachen, weil ich bei ein paar Fragen einen kompletten Blackout hatte, aber am Ende ist es eine unterhaltsame Show für die ganze Familie."