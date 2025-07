Deutscher Schauspieler Marc Dumitru hält "Eltern-Bubble" für toxisch

Schauspieler Marc Dumitru ("Alles was zählt"), selbst 2024 Vater geworden, stört sich am Verhalten einiger Eltern. "Ich finde diese ganze Eltern-Bubble, die ich nun kennengelernt habe, ziemlich toxisch. Schon in der Schwangerschaft geht das Vergleichen los. Und sobald das Kind da ist, kriegt man ständig ungefragte Tipps", sagte der 39-Jährige laut dpa. "Oft von Leuten, die es wohl nur gut meinen – aber es wirkt schnell übergriffig."