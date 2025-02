Dieses Verständnis und diese Unterstützung bekommt sie auch zugleich in den Kommentaren zu spüren. "Nur das Beste für Delani. Die unglaubliche Kraft eurer Familie wird alles besiegen. Und wir alle stehen hinter euch. Alles wird gut, ganz sicher", schreibt ein User beispielsweise. Eine andere Userin betont: "Ich bete". Auch "Ich sende ganz viel Liebe & Licht" und "Fingers crossed! Eine bessere Familie mit mehr zusammenhalt könnt ihr Delani nicht bieten- bleibt stark" ist in der Kommentarspalte zu lesen.

Tumor "an der Niere"

Der Zeitschrift Bild gab Dana Diekmeier bereits ein kurzes Interview. Darin erzählt sie dass der Tumor sich "an der Niere" befindet und vor einer Woche diagnostiziert wurde. Seitdem ist die Familie im Krankenhaus. "Leider wissen wir dann erst in ein paar Tagen, ob er gutartig oder bösartig ist und wie es dann weitergeht. Jetzt hoffen wir erst mal, dass die OP morgen gut verläuft und er gut zu entfernen ist."

Dennis und Dana Diekmeier haben vier Kinder: Delani, Dion (10), Dalina (8) und Divia (7). Gemeinsam war die Familie unter anderem in "We are Family" (Sat.1) sowie in der Doku "Die Diekmeiers" (SWR) zu sehen. Ihr gemeinsamer YouTube-Kanal "Team Diekmeier" zählt 10.400 Abonnenten (Stand: Februar 2025). Das Paar heiratete 2010. Mit der deutschen U19-Nationalmannschaft wurde Dennis Diekmeier 2008 Europameister. Er wurde mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet. Seit seinem Karriereende 2024 ist er Co-Trainer von SV Sandhausen.