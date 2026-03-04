Demi Lovato über frühere Beziehung mit großem Altersunterschied: "Nicht okay"

US-Sängerin Demi Lovato hat im "Baby, This is Keke Palmer"-Podcast über ihre Kindheit und Jugend im Rampenlicht gesprochen. Lovato trat schon mit sechs Jahren im Kinderfernsehen und bei Schönheitswettbewerben auf. Zeitgleich kämpfte sie mit Essstörungen, unter denen auch ihre Mutter litt. Als Teenager wurde sie zum Disney-Star und verfiel dem Alkohol. Auch ihr Vater war süchtig und starb nach der Trennung völlig vereinsamt. Nach einer Überdosis, die Lovato beinahe das Leben gekostet hätte, schaffte sie den Absprung.

"Ich sitze heute hier und bin dankbar für alles, was ich durchgemacht habe", so die 33-jährige Lovato im Gespräch mit Schauspielerin Keke Palmer. Auch sie stand früh in der Öffentlichkeit. Das habe mitunter zu missbräuchlichen Beziehungen geführt, deutete Palmer an. "Ich habe das Gefühl, dass die Leute nicht verstehen, womit wir es zu tun hatten, weißt du? Ich habe angefangen, mich zu verabreden. Ich war also 15. Warum war mein Freund dann 20?", so Palmer. Lovato entgegnete: "Warum war mein Freund 30?" Dem US-Promiportal Page Six zufolge bezog sich die Sängerin dabei auf Schauspieler Wilmer Valderrama (heute 46).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/UNIQUE NICOLE Wilmer Valderrama

Lovato und Valderrama waren demnach damals 18 bzw. 30 Jahre alt, als sie im Jahr 2010 zusammenkamen. Rückblickend habe sie selbst im Alter von 30 Jahren gedacht: "Das ist nicht okay.'" Palmer: "In dem Moment, in dem du das erkennst und selbst das Alter erreichst (...), ist fast wie ein mentaler Zusammenbruch, der passieren kann, weil du verstehst, dass sich jemand an dir bereichert hat. "Oh, ich wurde ausgenutzt."

Heute ist Lovato frisch verheiratet. Im vergangenen Jahr sagte sie ja zu ihrem Partner Jordan Lutes. Einem Instagram-Posting des Magazins Vogue zufolge fand die Hochzeit im Mai in Kalifornien statt. Die Braut entschied sich für ein klassisches elegantes Vivienne Westwood-Kleid mit Corsage und Schleppe, dazu kombinierte sie einen langen Schleier. "Es ist ein einzigartiges Modell, das mich so besonders fühlen lässt", sagte Lovato dem Magazin. Sie und Lutes hatten sich bei der Arbeit an ihrem Album "Holy Fvck" (2022) kennengelernt. Ein zweites - schlichteres - Kleid mit Perlen trug Lovato zum Empfang.