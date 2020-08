Debra Messing: Dreharbeiten zu "Will & Grace" trieben sie in die Magersucht

Auch Portia de Rossi litt an Magersucht

Die gebürtige Australierin Portia de Rossi wurde als Anwältin Nelle Porter an der Seite von Calista Flockhart in "Ally McBeal" zum Serienstar. Selbstzweifel und Selbsthass trieben sie jedoch in eine schwere Magersucht. Rossi begann bereits mit 12 Jahren mit ihrer ersten Diät. Mitte zwanzig wog die 1,70-Meter große Schauspielerin lediglich 37 Kilo. Dieser Teufelskreis bis zu ihrem 30. Lebensjahr gedauert. Sie habe Kalorien gezählt, gehungert und wie eine Verrückte geraucht, hat die Schauspielerin einmal erzählt. Bis schließlich ihr Körper und ihr Geist streikten und sie die Notbremse zog. In ihrem neuen Buch "Das schwere Los der Leichtigkeit" arbeitete Portia de Rossi ihre Magersucht auf.

Auch Debra Messsing hat es geschafft, dem krankhaften Untergewicht zu entkommen. Bevor sie ihre Essgewohnheiten änderte, sei aber auch sie krank geworden, wie sie nun erzählte.

"Mein Körper konnte einfach nicht mehr mithalten", erzählte Messing. "Ich war erschöpft und mir wurde klar, dass es nicht möglich ist, gleichzeitig Kleidergröße 35 zu haben und gesund zu sein."