Dax Shepard spaltet mit entblößendem Foto von Ehefrau das Netz

Es gibt Promi-Paare, welche ihre Instagram-Accounts nicht selten dafür nutzen, um ihre Partner etwas zu piesacken. So sind etwa David und Victoria Beckham dafür bekannt, sich gegenseitig in aller Öffentlichkeit aufzuziehen.

Das jüngste Posting, welches Dax Shepard jetzt seiner Ehefrau Kristen Bell widmete, geht einigen Instagram-Usern jedoch etwas zu weit. Bell wurde für ihre Rolle der Joanne in der Netflix-Serie "Nobody Wants This" in der Kategorie "Outstanding Actress in a Comedy Series" für einen Emmy nominiert. Es handelt sich um ihre erste Emmy-Nominierung. Ihr Mann gratulierte Bell mit einem Nacktfoto.

Dax Shepherd teilt Foto von nackter Ehefrau