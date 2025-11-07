David Schumacher verlobt: Romantischer Antrag in Urlaubsparadies
Rennfahrer David Schumacher und seine Partnerin Vivien Keszthelyi haben sich auf den Malediven verlobt. Der 24-jährige Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher und Ex-Dschungelcamperin Cora Schumacher machte seiner langjährigen Partnerin den Hochzeitsantrag vor romantischer Kulisse.
Das Paar teilte die frohe Botschaft jetzt auf Instagram.
Ralf Schumacher teilt Fotos vom Heiratsantrag
Hunderte roter Rosenblätter im Sand, ein kunstvoll arrangiertes Blumenherz und ein leuchtender Schriftzug mit den Worten "Marry Me" (auf Deutsch: "Heirate mich!") bildeten die Kulisse für den großen Moment.
"Sie hat Ja gesagt. Der Ozean war Zeuge unserer Liebe, und der Sonnenuntergang besiegelte unser Versprechen", schrieb Schumacher zu Bildern des Heiratsantrags. Keszthelyi indes veröffentlichte in einer Instagram-Story auf ihrem Profil auch ein Foto vom Kniefall selbst. Darauf ist zu erkennen, wie David eine türkisfarbene Schatulle in der Hand hält und ihr die alles entscheidende Frage stellt.
Das frischverlobte Paar ist seit mittlerweile sieben Jahren zusammen. Was die beiden von Anfang an verband, war ihre gemeinsame Leidenschaft für den Rennsport. Denn die 24-jährige Vivien ist ebenfalls Rennfahrerin.
