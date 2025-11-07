David Schumacher verlobt: Romantischer Antrag in Urlaubsparadies

Rennfahrer David Schumacher und seine Partnerin Vivien Keszthelyi haben sich auf den Malediven verlobt. Der 24-jährige Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher und Ex-Dschungelcamperin Cora Schumacher machte seiner langjährigen Partnerin den Hochzeitsantrag vor romantischer Kulisse.

Das Paar teilte die frohe Botschaft jetzt auf Instagram.

Ralf Schumacher teilt Fotos vom Heiratsantrag

Hunderte roter Rosenblätter im Sand, ein kunstvoll arrangiertes Blumenherz und ein leuchtender Schriftzug mit den Worten "Marry Me" (auf Deutsch: "Heirate mich!") bildeten die Kulisse für den großen Moment.