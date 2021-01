David Bowies Tochter ist erwachsen: Alles über Lexi Jones

Am 10. Jänner 2016, zwei Tage nach seinem 69. Geburtstag und der Veröffentlichung des Albums "Blackstar", ist der britische Musik-Superstar David Bowie an Leberkrebs gestorben. Seine Musik bleibt unvergessen. Bowie hinterließ seine Ehefrau Iman, die er 1992 geheiratet hatte, und eine gemeinsame Tochter, Alexandria Zahra Jones, welche 2000 das Licht der Welt erblickt hat. Aus einer vorhergegangenen Beziehung mit Angela Barnett hatte Bowie außerdem noch Sohn Ducan Jones, der 1971 geboren wurde und als Regisseur tätig ist.

Sein erster Kinofilm, "Moon", kam am 15. Juli 2010 in die deutschen Kinos. Jones erhielt für sein Regie-Debüt den BAFTA-Award als bester Newcomersowie mehrere andere Auszeichnungen. Doch während ihr Halbbruder wie sein Vater in der Entertainment-Industrie tätig ist, ist über Bowies Tochter nicht viel bekannt.

Lexi Jones: Alles über David Bowies Tochter

Alexandria Zahra Jones, auch Lexi Jones genannt, ist mittlerweile 20 Jahre alt. Während ihre Mutter Iman selbst Model ist, versuchte sie, das Leben ihrer Tochter soweit es geht aus dem Rampenlicht zu halten. Sie sei dagegen gewesen, dass ihre Tochter in allzu frühen Jahren in ihre Fußstapfen tritt und ebenfalls Model wird, hatte die 65-Jährige noch 2018 in einem Interview erzählt.