Der frühere englische Fußball-Nationalspieler David Beckham hat eine witzige Aufnahme geteilt, in der er eigentlich seinen jüngsten Garten-"Erfolg" teilen wollte. "Darauf habe ich schon lange gewartet", hört man ihn in dem Video auf Instagram vor einem Beet knieend sagen. "Eine Karotte." Ehefrau Victoria ermutigte ihn, eine zu ernten. "Ich hoffe wirklich, dass sie gut ist", so David, der schließlich eine aus der Erde zieht und offenbar etwas entdeckte, womit er nicht gerechnet hatte: Die Karotte hatte sich am unteren Ende gespalten - offenbar zu Erheiterung der Beckhams. "Was passiert hier", sagt er im Video etwas ungläubig. Victoria: "Das ist so enttäuschend. Oh mein Gott, ist das peinlich", scherzt sie.

"Sorry für meine Karotte"

Beckham beschriftete sein Video mit: "Aufregender Tag heute in meinem Gemüsegarten, Karotten. aber nicht genau das, was ich erwartet habe, aber es hat Lady Beckham zum Lachen gebracht. @victoriabeckham sorry für meine Karotte."