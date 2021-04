"Das Ganze unterschätzt": Wie es Günther Jauch nach Corona-Infektion geht

Seine Corona-Infektion hat Günther Jauch überstanden, nun freue er sich, "wieder angreifen zu können", wie er gegenüber RTL sagt. Es gehe im aktuell "vergleichsweise wunderbar". "Ich habe das Ganze ein bisschen unterschätzt", gibt der 64-Jährige, der schon am Samstagabend in der Show "Denn sie wissen nicht, was passiert!" via Liveschalte verkündete, wieder corona-negativ zu sein, im Interview zu.