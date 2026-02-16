Stars

Das fällt Yvonne Catterfeld in ihrer Rolle als Mama am schwersten

Die Sängerin und Schauspielerin hat einen zehnjährigen Sohn und verrät ihre Herausforderungen.
16.02.2026, 16:49

Yvonne Catterfeld

Obwohl Sängerin Yvonne Catterfeld ihren Sohn Charlie (10) natürlich über alles liebt, gibt es da doch ein Problem, das ihr zu schaffen macht: das frühe Aufstehen. "Ich muss jeden Morgen um 6.15 Uhr aufstehen, für die Schule. Ich bin eine Nachteule. Früh aufstehen fällt mir wirklich schwer", seufzt sie im Interview mit "Bunte".

Dennoch sei sie meist gut gelaunt. "Ich funktioniere gut mit wenig Schlag, ich funktioniere auch ohne Schlaf." Sie sei sich aber dessen bewusst, dass das nicht ewig so weitergehen wird. "Das kommt dann auch irgendwann wie ein Bumerang zurück, vor allem desto älter ich werde."

kurier.at, SW  | 

