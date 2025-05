Dakota Johnson musste Eltern um Hilfe bei Miete bitten

Sie sei "sehr dankbar, dass ich Eltern hatte, die mir helfen konnten und mir auch geholfen haben", sagte Johnson. "Aber es war sicherlich kein Spaß". Das Vorsprechen für Rollen sei "das verdammt Schlimmste". Johnson ist die Tochter der Schauspieler Melanie Griffith und Don Johnson. Eigentlich hatte ihr Vater ihr nach der Highschool "den Geldhahn zugedreht", weil sie nicht aufs College ging, berichtete die Schauspielerin.

Sie habe bei "The Social Network" (2010) mitgespielt "und danach gab es kleine Jobs und so", sagte Johnson. Später wurde sie über die "Fifty Shades of Grey"-Filme bekannt. Mit Pascal sowie Chris Evans drehte sie zuletzt den Film "Was ist die Liebe wert: Materialists", der im Sommer in die Kinos kommen soll.