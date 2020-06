Dakota Johnson: "Jeder Mensch sollte respektvoll behandelt werden"

US-Schauspielerin Dakota Johnson ist ein wertschätzender Umgang mit ihren Arbeitskollegen und Angestellten wichtig. Ihr sei immer beigebracht worden, Menschen Respekt und Dankbarkeit entgegenzubringen. "Ich denke, dass jeder Mensch respektvoll und freundlich behandelt werden sollte", betonte Johnson in einem Videointerview mit Journalisten und Journalistinnen anlässlich ihres neuen Films.

In dem Musikfilm "The High Note" spielt Johnson ("Fifty Shades of Grey") die angehende Musikproduzentin und persönliche Assistentin der Popdiva Grace Davis (Tracee Ellis Ross). Während Maggie von Grace nicht immer freundlich behandelt wird, schwärmte Johnson von der Beziehung zu ihrer eigenen Assistentin: "Ich vergöttere sie und bin so dankbar für sie", sagte sie. "Ich will einfach, dass sich jeder geliebt und unterstützt fühlt und glücklich ist."