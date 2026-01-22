Comedian Guido Cantz: "Trump macht sehr viel Arbeit"

Bei Witzen über US-Präsident Donald Trump wird Komiker Guido Cantz (54) häufig von der Realität eingeholt. "Ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit den Witz gemacht, Trump werde sich den Friedensnobelpreis zur Not mit Waffengewalt sichern", erzählte Cantz der Deutschen Presse-Agentur in Köln. "Das sorgte damals für Lacher. Aber jetzt stelle ich fest, dass der Gag Wirklichkeit geworden ist."

Trump hatte Medienberichten zufolge an Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre geschrieben: "Angesichts der Tatsache, dass Ihr Land beschlossen hat, mir den Friedensnobelpreis nicht zu verleihen, obwohl ich acht Kriege PLUS beendet habe, fühle ich mich nicht mehr verpflichtet, ausschließlich an Frieden zu denken.