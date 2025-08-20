Comedian Felix Lobrecht findet seine Wachsfigur "sehr gruselig"

Der Berliner Comedian und Podcaster Felix Lobrecht ("Gemischtes Hack") hat jetzt einen Doppelgänger aus Wachs . Seine Figur mit Blumen-Hemd, Goldketten und goldenem Mikro enthüllte der 36-Jährige beim Wachsfiguren-Kabinett Madame Tussauds in Berlin. "Wirklich sehr gruselig " sei es für ihn, sein Ebenbild zu sehen, sagte er.

Für seine Figur sei er stundenlang vermessen worden. "Teilweise auch in Boxershorts nur", sagte Lobrecht. Seine Figur soll künftig im Raum "Berlin Vibes" neben dem Rapper Kontra K zu sehen sein.

Lobrecht moderiert gemeinsam mit Tommi Schmitt den Podcast "Gemischtes Hack". Er gehört laut Spotify zu den erfolgreichsten Talk-Podcasts auf dem Audio-Streamingdienst weltweit.

"Gemischtes Hack" geht in zwei Wochen weiter „Gemischtes Hack“ soll nach einer Sommerpause in zwei Wochen wieder am 3. September erscheinen, wie Lobrecht sagte. Mit seinem Roman "Sonne und Beton" landete der Comedian vor einigen Jahren einen Bestseller, das Buch wurde auch verfilmt.