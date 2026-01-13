Colin Farrell: "Das Leben ist ein Chaos"

Hollywood-Star Colin Farrell hat eigenen Worten zufolge keinen Plan für sein Leben.

"Ich glaube, das wäre das Schlimmste, was einem passieren kann: zu werden, wer man immer sein wollte", sagte der 49-jährige Ire der Zeitschrift "Bunte". "Ich stolpere einfach durchs Leben, wie jeder andere auch, und versuche, es zu begreifen."