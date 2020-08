Coco Austins Vater braucht nach Corona-Infektion Sauerstoffmaschine

Über zehn Kilogramm habe ihr sein Vater während seines Kampfes gegen das Virus verloren. Nun wolle seine Tochter ihn zu Hause wieder aufpäppeln. Die Ehefrau von Ice-T zeigt sich trotz der Umstände froh darüber, dass ihr Vater nun endlich wieder aus dem Spital zurück ist. "Es fühlt sich einfach toll an, ihn wieder in so guter Stimmung zu sehen", so Coco.