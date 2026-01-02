Clooney zu "Quatschkopf" Trump: "Amerika wieder großartig machen"

Hollywoodstar George Clooney (64) reagiert auf Beleidigungen von US-Präsident Donald Trump mit einer politischen Kampfansage. "Ich gebe dem aktuellen Präsidenten vollkommen recht. Wir müssen Amerika wieder großartig machen. Wir fangen im November damit an", hieß es in einem Statement des Schauspielers von Donnerstag (Ortszeit), das mehreren US-Medien vorlag. Trump hatte sich zuvor in einem Online-Post über den oscarprämierten Schauspieler ausgelassen. Clooney sei "überhaupt kein Filmstar", sondern nur ein "Durchschnittstyp, der sich unentwegt über gesunden Menschenverstand in der Politik beschwerte", schrieb Trump an Silvester auf seiner Plattform Truth Social. Anlass dazu gab ihm der Umstand, dass Clooney nun offiziell auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt.

Trumps Einlassungen zielten auch auf das politische Engagement des im US-Bundesstaat Kentucky geborenen Clooney, der als prominente Stimme in Hollywood im Wahlkampf 2024 Trumps demokratische Gegnerin Kamala Harris unterstützt hatte. Trump und Clooney sind alte Bekannte Mit seiner Reaktion dürfte Clooney auf die Kongresswahlen im November anspielen: Bei den sogenannten Midterms stehen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und etwa ein Drittel der Sitze im Senat zur Wahl. Derzeit haben die Republikaner in beiden Kammern des US-Parlaments knappe Mehrheiten, was dem Präsidenten große Regierungsfreiheit ermöglicht.