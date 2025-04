Christina Applegate: Ihr Vater ist tot – und sie bricht vor Mikrofon zusammen

US-Schauspielerin Christina Applegate ("Eine schrecklich nette Familie", "Dead to me") gab in ihrem Podcast "MeSsy" bekannt, dass ihr Vater Robert Applegate vor einer Woche gestorben ist. Er wurde 83 Jahre alt.

Über die Todesursache sprach die 52-Jährige nicht, der Tod des Vaters dürfte jedoch nicht überraschend gewesen sein, deutete Applegate an. Sie bricht während der Moderation des Podcasts vor dem Mikrofon in Tränen aus und gibt emotional an: "Das ist das erste Mal, dass ich richtig geweint habe." Warum der Gefühlsausbruch so lange auf sich warten ließ? "Ich glaube, ich habe mir das bisher nicht erlaubt", meint Applegate. "Ich war zu sehr mit diesem und jenem beschäftigt."