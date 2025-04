Bekannt aus Kultserie "Dallas": Priscilla Pointer 100-jährig gestorben

US-Schauspielerin Priscilla Pointer, die insbesondere für ihre Rollen in der Kultserie "Dallas" und in der Stephen-King-Verfilmung "Carrie" bekannt ist, ist tot. Sie starb laut internationalen Medienberichten 100-jährig.

In "Dallas" spielte sie die Mutter der von Victoria Principal gespielten Rebecca Barnes Wentworth. Sie war u.a. auch in David Lynchs "Blue Velvet" zu sehen. Sie ist die Mutter der Schauspielerin Amy Irving (beide gemeinsam sind am Artikelbild zu sehen).