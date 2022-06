Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger: Rührende Liebeserklärung zum Jahrestag

"Alles Gute zum Jahrestag an meine starke, wunderschöne, schlaue, reizende, organisierte, toughe, gutherzige, empathische Ehefrau. Ich bin ein glücklicher Mann", schreibt Chris Pratt (42) in seinem Instagram-Post. "Die Kinder und ich sind so dankbar dich zu haben."

Pratt und Schwarzenegger zum Jahrestag: "Liebe dich jeden Tag mehr"

Katherine Schwarzenegger Pratt (32) beglückwünschte ihr "geliebtes Engels-Gesicht" in einem eigenen Post und schrieb: "Ich liebe dich jeden Tag mehr und schätze mich so glücklich, das Leben mit dir gemeinsam zu leben." Sie dankte dem "Avengers"-Star dafür, dass er sie zum Lachen bringe und sie sich von ihm geliebt und umsorgt fühlen könne. Neben den gegenseitigen Liebeserklärungen poste das Paar gemeinsame Fotos.