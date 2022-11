Insider: Chris Evans datet diese Schauspielerin schon über ein Jahr

Chris Evans, der gerade erst vom People-Magazin zum "Sexiest Man Alive" gekürt wurde, ist schon lange kein Single mehr. Medienberichten zufolge ist der Schauspieler mit seiner Kollegin Alba Baptista liiert.

Evans und Baptista zeigen sich erstmals als Liebespaar

Page Six veröffentlichte Fotos, auf denen die beiden Hand in Hand zu sehen sind. Es handle sich dabei um den ersten gemeinsamen Auftritt als Paar in der Öffentlichkeit, berichtet das US-Portal.