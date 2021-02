Chinesische Schauspielerin schockt mit "albtraumhafter" Nasen-OP

In China erlebt die Schönheitschirurgie derzeit einen Boom. Im vergangenen Jahr sollen sich nach Schätzungen des Marktforschungsinstituts iiMedia mehr als 15,2 Millionen Chinesen auf den OP-Tisch gelegt haben, um sich verschönern zu lassen. Laut iiMedia werden nur in rund zwölf Prozent der mehr als 13.000 Schönheitskliniken in China geltende Gesetze und Regularien eingehalten.