Chinas Popstar Cai Xukun wegen Abtreibung unter Beschuss

Der chinesische Popstar Cai Xukun unter Druck: Der in der Volksrepublik auch als Modeikone verehrte Sänger wies am Montag Vorwürfe zurück, er habe eine Frau nach einem One-Night-Stand zur Abtreibung gedrängt. Angesichts der hohen Wellen, welche die Anschuldigungen gegen Cai in China schlagen, erklärte der Popstar, er sein Verhalten künftig ändern.