Betrugsvorwurf: Influencerin Chiara Ferragni freigesprochen

Die bekannte italienische Influencerin und Modeunternehmerin Chiara Ferragni ist am Mittwoch in Mailand vom Vorwurf des schweren Betrugs freigesprochen worden. Der Beschluss gilt auch für zwei Mitangeklagte, wie Medien berichteten. Die Mailänder Staatsanwaltschaft hatte Ferragni vorgeworfen, in den Jahren 2021 und 2022 ihre Follower und Konsumenten in die Irre geführt zu haben.

In sozialen Netzwerken soll sie laut Anklage irreführende Botschaften verbreitet und den Eindruck erweckt haben, dass ein Teil der Erlöse aus dem Verkauf des beliebten italienischen Weihnachtskuchens Pandoro und von Ostereiern - zu einem über dem Marktpreis liegenden Preis, versehen mit ihrer Marke und persönlicher Werbung - für krebskranke Kinder oder Jugendliche mit Behinderung bestimmt gewesen seien. Der Skandal war 2024 aufgeflogen.