Charlize Theron irritiert Verhalten ihrer pubertierenden Kinder

Oscar-Preisträgerin Charlize Theron ("Monster") leidet eigenen Worten zufolge derzeit unter ihren Töchtern. "Kaum komme ich zur Tür rein, werde ich fertiggemacht", erzählte die 50-Jährige im Podcast "New Heights". Die elf und 14 Jahre alten Mädchen seien "zu hormonellen Albträumen" geworden, klagte Theron scherzhaft übertreibend. "Gestern Morgen wollt ihr, dass ich mit euch kuschele, und jetzt schreit ihr mich an, weil ich das Licht angemacht habe?"

Theron sagte, dass dieses Verhalten ihren Adoptivtöchtern "im Leben sicher sehr zugutekommen" könnte – "aber ich weiß nicht, ob ich das überlebe". Theron hatte beide Mädchen als alleinstehende Frau adoptiert und sich bewusst für das Leben als Single-Mutter entschieden.