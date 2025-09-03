Charlie Sheen wird 60: Sucht, Sex und Skandale
Zusammenfassung
- Charlie Sheen wird 60 und spricht in einer neuen Netflix-Doku offen über sein wildes Leben voller Exzesse, Skandale und Abstürze.
- Der Schauspieler wurde durch Filme und Serien wie "Platoon" und "Two and a Half Men" berühmt, galt als bestbezahlter TV-Star und sorgte privat für zahlreiche Schlagzeilen.
- Sheen ist seit acht Jahren clean und will in der Netflix-Doku schonungslos und ohne Tabus mit seiner Vergangenheit abrechnen.
Heute, Mittwoch, feiert Hollywood-Enfant-terrible Charlie Sheen seinen 60er. „Ich glaube nicht ans Älterwerden. Ich glaube nicht an Versagen, Müdigkeit oder Ausreden“, sagte er noch 2012 in einem Interview mit der New York Times.
Und wenn man seinen exzessiven Lebenswandel bedenkt, kann man es auch fast nicht glauben, dass er das alles überhaupt überlebt hat.
Grenzen und Regeln schien Sheen bereits in seiner Jugend nicht zu akzeptieren, wurde er doch von der Highschool aufgrund schlechter Noten und unentschuldigter Abwesenheit geschmissen. Mit 13 war ihm bereits klar, dass er Schauspieler werden will – damals begleitete er seinen Vater Martin Sheen (85) zu den Dreharbeiten des Films „Apocalypse Now“.
Berühmt wurde er dann durch Filme wie „Platoon“, „Wall Street“ oder „Hot Shots!“. Und seine Rolle als Charlie Harper in der Serie „Two and a Half Men“ katapultierte ihn endgültig in den Gagen-Himmel. Mit bis zu 1,8 Millionen Dollar pro Folge galt er als der bestbezahlte Fernsehdarsteller der Welt.
Absolut filmreif ist auch sein Privatleben, auch wenn das eher einem trashigen Roadmovie mit Horrorelementen als einer lustigen Sitcom gleicht.
Drogen, Alkohol, Gewalt und exzessiver Umgang mit Sex, Prostituierten und Pornografie – Sheen hat nichts davon ausgelassen. Mittlerweile ist der Hollywood-Star aber seit acht Jahren clean.
Seine ehemalige Verlobte Kelly Preston (gestorben 2020) hat er 1990 angeschossen, was angeblich ein Unfall war. 1994 war er in den Prostitutionsskandal um Heidi Fleiss (59) verwickelt, er schien in ihrem „schwarzen Buch“ auf und gestand vor Gericht, jährlich rund 53.000 US-Dollar für ihre Dienste ausgegeben zu haben. Heute sagt Fleiss über ihn, dass er eine Heulsuse sei.
1995 heiratete er das Model Donna Peele (55), nach nur fünf Monaten suchte sie das Weite. 1998 erwischte er eine Überdosis und musste auf Reha. 2002 heiratete er die Schauspielerin Denise Richards (54), das Paar bekam zwei Kinder. Die Scheidung folgte vier Jahre später. 2008 heiratete er erneut, und zwar die Schauspielerin Brooke Mueller (48), mit der er Zwillinge bekam. Auch diese Ehe scheiterte, Mueller warf ihm Gewalt vor.
Es folgten Hotel-Randale, wieder ein Drogen-Kollaps, der sogar zu einer „Two and a Half Men“-Drehpause führte, sein Rausschmiss aus der Serie, die Öffentlichmachung seiner HIV-Diagnose und Missbrauchsvorwürfe.
Jetzt packt Sheen völlig offen und ehrlich in einer Netflix-Doku aus (ab 10. September), und auch viele Weggefährten kommen da zu Wort, einschließlich seines Drogendealers. „Ich habe die Lunte gezündet, und mein Leben wurde zu allem, was es nicht hätte sein sollen“, sagt Sheen da. Und: „Scham ist erstickend.“. Er möchte alles preisgeben, absolut nichts sei tabu.
Na dann, alle Gute zum Geburtstag!
Kommentare