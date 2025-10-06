Charlie Hunnam brachte Serienmörder-Rolle an seine Grenzen

Der britische Schauspieler Charlie Hunnam (45), der aktuell in der Netflix-Serie "Monster: Die Geschichte von Ed Gein" als Serienmörder zu sehen ist, hat eine Zeit gebraucht, die Rolle nach dem Dreh abzulegen. "Das war wirklich eine tiefe und eindringliche Erfahrung für mich. Es war deshalb sehr schwer, die Rolle loszulassen", sagte Hunnam der Deutschen Presse-Agentur.

Die "Monster"-Serie gehört zu den größten Erfolgen des Streaming-Giganten. Hunnam sagte, er sei eine Woche länger am Drehort in Chicago geblieben, "um abzuschalten, für mich zu sein und all das aus meinem System fließen zu lassen". Dann sei er in die Heimatstadt von Ed Gein, Wisconsin, gereist. "Ich habe die Stadt und sein Grab besucht und mich quasi von ihm verabschiedet."

In den acht Episoden erzählt Serienmacher Ryan Murphy ("Glee", "American Horror Story") die Geschichte des psychopathischen Serienkillers Gein, der in den 1950er-Jahren Frauen ermordete, zahlreiche Gräber ausgrub und die Haut der Leichen als Masken nutzte. Die Serie rückt auch die obsessive Beziehung zu seiner Mutter und Geins Inspiration für den Hitchcock-Klassiker "Psycho" (1960) in den Fokus.