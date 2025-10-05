Wettquoten enthüllen: Er ist jetzt Top-Favorit für die Bond-Rolle

Passend zum internationalen James-Bond-Tag, der jedes Jahr am 5. Oktober begangen wird, hat die Online-Plattform "VegasInsider" die Quoten ermittelt, welcher Schauspieler in die Fußstapfen von Daniel Craig treten könnte. Sprich, wer derzeit der beliebsteste Kandidat für die Rolle des Geheimagenten ist.

Lange galt ja der britische Mime Aaron Taylor-Johnson als Favorit, wurde jetzt aber von seinem Kollegen Callum Turner überholt. Turner ist mit einer Quote von +262 (implizierte Wahrscheinlichkeit: 27,6 %) der wahrscheinlichste nächste James Bond.

Turner begann im Jahr 2010 seine Karriere als Model, seine erste Filmrolle erhielt er im Streifen "Zero". Er war auch in der Serie "Leaving" zu sehen. Im Film "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" verkörperte er Theseus Scamander.