Charles' Finger könnten ihm bei Krönung ein spezielles Problem bereiten

Vor seinem großen Tag gehe Charles es ruhig an, schreibt die britische Daily Mail unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle. "Seine Finger können ziemlich stark anschwellen, besonders wenn er reist oder zu viel tut", so der Insider. "Niemand will Probleme, wenn der Erzbischof von Canterbury den Krönungsring an Charles' rechtem Ringfinger anbringen muss."

Erzbischof Welby könnte für den Fall der Fälle etwas Butter parat halten, so die Daily Mail, wohl nicht ganz erst gemeint.