Die Bilderbuchfamilie: Fürst Albert II. von Monaco (58) steht beschützend hinter seiner Fürst Lady Charlène (38) und seinen süßen Zwillingen Jacques und Charlotte (2) – und ganz wichtig, das Porträt von Grace Kelly, welches im "Salon des Glaces" im Fürstenpalais hängt, musste auch noch mit aufs Bild. Alles festgehalten von Palastfotografin Vanessa von Zitzewitz.

Dem stehen auch die Fotos der norwegischen Königsfamilie um nichts nach, wobei es da ein bisschen "rustikaler" zuging – zumindest mussten König Harald (79) von Norwegen, Königin Sonja (79), Kronprinz Haakon (43), seine Ehefrau Mette-Marit (43) und ihre beiden Kinder Prinzessin Ingrid Alexandra (12) und Prinz Sverre Magnus (11) outdoor ein wenig frieren.

England: Fast schon normal mutet da die kleine Weihnachtsgeschichte des Briten-Prinzen George (3) an. Papa William (34) verriet nämlich, dass der Kleine schon ein paar Geschenke entdeckt und diese viel zu früh ausgepackt hätte.

Königin Elizabeth II. und ihrem Mann Philip geht es derweil gesundheitlich offenbar besser. Das erkältete Paar hat sich am Donnerstag mit einem Hubschrauber auf den Weg zum Landsitz Sandringham in der englischen Grafschaft Norfolk gemacht. Die Queen (90) und Prinz Philip (95) verbringen traditionell die Weihnachtstage dort. Ursprünglich wollte das Paar am Mittwoch mit der Bahn fahren. Die Queen, die auch das Oberhaupt der Kirche von England ist, geht stets am Vormittag des ersten Weihnachtstags mit Familienmitgliedern zum Gottesdienst in die Kirche in Sandringham. Nachmittags wendet sie sich in einer Ansprache im Rundfunk an ihr Volk. Diese Rede sei bereits aufgezeichnet worden, teilte der Buckingham-Palast mit. Prinz William verbringt das Fest dieses Mal mit Frau seiner Kate und den beiden Kindern bei seinen Schwiegereltern. Zu den Plänen Prinz Harrys, der eine neue Freundin hat, gab es keine Auskünfte.

Niederlande: Für die niederländische Königsfamilie sind die Feiertage absolute Privatsache – deswegen gibt es vom Hof keine Angaben über die Pläne von König Willem-Alexander und dessen Familie für die Weihnachtstage. Vor zwei Jahren flog er gemeinsam mit den drei Töchtern Catharina-Amalia, Alexia und Ariane in die Heimat seiner Ehefrau Máxima, nach Argentinien. Im Fernsehen wird am 25. Dezember eine bereits zuvor aufgezeichnete königliche Weihnachtsansprache ausgestrahlt.

Schweden: Der schwedische König Carl XVI. Gustaf wird an diesem Weihnachten viel Zeit auf dem Fußboden verbringen müssen – denn alle seine fünf Enkelkinder kommen zum Fest ins Schloss. Und die werden von ihrem Opa sicher verlangen, dass er die neuen Geschenke mit ihnen zusammen ausprobiert. Prinzessin Madeleine, die mit ihrem Mann Chris O‘Neill und den beiden Kindern in London lebt, ist bereits angereist.

Denn einen Tag vor Heiligabend feiert Königin Sonja ihren 73. Geburtstag. Aus diesem Anlass gibt es im Schlosstheater von Drottningholm ein Konzert, bei dem die Familie dabei ist. Über die Feierlichkeiten am 24. Dezember ist jedoch wenig bekannt: „Der Heilige Abend ist Privatsache“, sagte die Sprecherin des schwedischen Königshauses, Margareta Thorgren.

Spanien: Die spanischen Royals verraten nie, wo und wie sie die Weihnachtstage verbringen werden. Kenner des Madrider Königshauses erwarten, dass es auch dieses Jahr ein „einfaches Fest“ wird. König Felipe VI., Königin Letizia und die Töchter Leonor und Sofía werden die Bescherung wohl wieder zu Hause im Palacio de la Zarzuela nordwestlich der Hauptstadt verbringen – während die Spanier am 24. gespannt der aufgezeichneten Ansprache des Monarchen lauschen werden.

Wie 2015 könnten die „Reyes“ dann am ersten Weihnachtstag mit Felipes Eltern Juan Carlos und Sofía zu Mittag essen und abends Familie Rocasolano – Letizias Eltern – empfangen. Medien spekulieren, dass Felipe und Letizia danach zu einer ihrer so genannten „privaten Reisen“ aufbrechen und das neue Jahr irgendwo im Ausland begrüßen könnten. Was Felipes Schwestern Elena und Cristina Weihnachten mit ihren jeweiligen Familien vorhaben, ist ebenfalls nicht bekannt.

