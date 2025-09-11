Channing Tatum: Seite an Seite mit großgewordener Tochter Everly

US-Schauspieler Channing Tatum erschien bei der Premiere des neuen Anime-Films "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle" in besonderer Begleitung: Tochter Everly schritt in einem eleganten hellblauen Abendkleid mit Tatum über den roten Teppich in Los Angeles. Dabei wird deutlich: Das Mädchen ist großgeworden. Normalerweise hält Tatum die Zwölfjährige der Öffentlichkeit fern.

Everlys Mutter ist die US-Schauspielerin und Tänzerin Jenna Dewan. Sie und Tatum trennten sich 2018 nach fast neun Jahren Ehe. "Wir haben uns liebend entschieden, uns als Paar zu trennen", teilte Tatum damals in einem Post auf X (früher Twitter) mit. Es gebe "keine Geheimnisse oder anzüglichen Ereignisse" hinter dieser Entscheidung, betonte er. Zwei beste Freunde hätten lediglich erkannt, dass es Zeit sei, sich mehr Raum zu nehmen und dem anderen zu helfen, ein erfülltes Leben zu haben. Sie seien immer noch eine Familie, schrieb Tatum weiter.

Dewan hatte 2006 ihren Durchbruch mit dem Film "Step Up", bei dem sie Tatum kennen gelernt hatte.