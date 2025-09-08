Channing Tatum: Ich wollte einfach nur, das Kirsten Dunst mich mag

Hollywoodstar Channing Tatum wollte unbedingt seiner Schauspiel-Kollegin Kirsten Dunst gefallen. "Ich war von allem, was sie jemals gemacht hat, total besessen", erzählte der "Magic Mike"-Star dem US-Magazin People bei der Weltpremiere seines ersten gemeinsamen Films mit Dunst in Toronto. "Ich war so eingeschüchtert, mit ihr zu arbeiten - und wenn ich eingeschüchtert sage, meine ich, dass ich Angst hatte", sagte Tatum. "Ich wollte einfach nur, dass sie mich mag."

Tatum stand mit Dunst für das Drama "Der Hochstapler: Roofman" gemeinsam vor der Kamera. Der Film über einen Häftling, der sich in einem Spielzeugladen versteckt, kommt am 27. November in österreichische Kinos. Sehen Sie hier den Trailer:

Während der Dreharbeiten für "Der Hochstapler" hatte Tatum zwischenzeitlich viel Gewicht verloren - eigenen Angaben zufolge mehr als geplant. Dem Branchenmagazin Variety erzählte der 45-Jährige, dass er zunächst überlegt hatte abzunehmen, da die Hauptfigur Jeff sehr schlank und "drahtig" sei. Vor "Roofman" habe er für eine andere Rolle an Gewicht zugelegt.

Minus 32 Kilo

"Ich habe bis 240 (Pfund - das sind knapp 110 Kilo) zugenommen", sagt Tatum in einem auf Instagram veröffentlichten Clip. Unter die 185 Pfund (knapp 85 Kilo) wollte er nicht rutschen, erzählt er. Aber "als ich einmal angefangen hatte, ging es während der Dreharbeiten einfach weiter und auf einmal war ich unter 172 Pfund (rund 78 Kilo)."

Regieassistentin Mary Ellis sei "besorgt" gewesen, sagt Regisseur Derek Cianfrance in dem Clip. "Sie meinte, das reicht jetzt ... besorgt ihm sofort ein Steak", scherzt Tatum, inzwischen wieder sichtlich gestärkt. Seinen Gewichtsverlust bringt er in Verbindung mit der "Leere" und "Traurigkeit", mit der seine Filmfigur zu kämpfen hatte. "Ich sah mich selbst und ich wirke einfach hohl, und der Film ... für mich war das sehr viel Einsamkeit."